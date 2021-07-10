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بعد دعم مصر لتونس.. لطيفة: "أقسم بالله ملناش إلا بعض"

السبت 10/يوليو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت الفنانة لطيفة، عن تقديرها لإرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لمواجهة كورونا، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة تحركه لدعم تونس، قائلة: "نشكر الرئيس السيسي".
وأشار "لطيفة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أقسم بالله ملناش إلا بعض.. نحن تاريخ واحد"، لافتة إلى أن تونس تسجل 10 آلاف إصابة يومية، معربة عن حزنها لعدم استعداد تونس مبكرا لمواجهة مثل هذه الأزمة، قائلة: "أنا حزينة".
وأضافت أن مصر تحركت فورا للاستعداد لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهورها، متسائلة: "لماذا لم تفعل تونس مثل مصر؟"، معربة عن ثقتها أن تونس ستتمكن من تخطي الأزمة، متابعة: "نشكر مصر على دعمنا".

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