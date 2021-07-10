نهاد أبو القمصان: إجازة رعاية الطفل لـ3 مرات قانونية أيًا كان عدد الأطفال

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، تفاصيل دعوى طبيبة أمام القضاء الإداري لرفض الإدارة طلبها للحصول على اجازة رعاية طفل، مؤكدة أن أحكام القضاء الإداري دائمًا بها انتصار لحقوق العمال، وحقوق الفئات في مجال العمل وفي خلاف مع جهات الدولة، كما أنه يكون هناك إحكام مبهرة وبها مبادئ قانونية مهمة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القانون ينص على حق الحصول على رعاية بدون مرتب لرعاية الطفل لـ3 مرات، وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية تتطرقوا لموضوع الاجازة بدون مرتب، إلا أن بعض الإدارات تتعسف بمنع اجازة السيدة، إلا أن حكم القضاء الإداري يعود الأمور لطبيعتها.



وأوضحت أن القانون تحدث على أن الاجازة لـ3 مرات ولم يحدد لأي عدد من الأطفال، إذ أن ليس من حق جهة الإدارة نهاية خدمة أي عامل يمارس حقوقه الواردة في القانون.