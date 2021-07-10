كازاخستان تبدأ إنتاج لقاح "كازفاك" المحلي ضد "كورونا" في سبتمبر المقبل

أعلن نائب رئيس وزراء كازاخستان إيرالي توجانوف، اليوم السبت، خطة تشغيل مصنع لإنتاج لقاح "كازفاك" ضد فيروس كوورنا المستجد (كوفيد-19) في منطقة زهامبيل بداية من سبتمبر المقبل.





وقال توجانوف في اجتماع مجلس الوزراء - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن العمل على تشغيل مصنع الأدوية أصبح في مراحله الأخيرة، على أن يتم إجراء تشغيل تجريبي في 19 يوليو، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينتج المصنع 600 ألف جرعة من لقاح كازفاك شهريا بداية من سبتمبر المقبل".





وذكرت الوكالة أن لقاح "كازفاك" المحلي تم تصنيعه على يد خبراء من معهد أبحاث كازاخستان لمشاكل السلامة الحيوية.





يشار إلى أن كازاخستان تُنتج محليا لقاح "سبوتنيك 5" الروسي ضد فيروس كورونا منذ أول فبراير الماضي، وبدأت حملة توزيع اللقاحات وتطعيم المواطنين في أواخر فبراير، وبحلول اليوم السبت، استطاعت الحكومة الكازاخية تلقيح أكثر من 4 ملايين و142 ألفا بالجرعة الأولى، بينما تلقى ما يزيد على مليونين و389 ألفا جرعتين من اللقاح.



