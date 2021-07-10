عمرو أديب عن أزمة السد: "الاستعباط الإثيوبي مازال مستمر بنجاح"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تعلم جيدا أن مجلس الأمن لن يكون هو مظلة المفاوضات، ولكن الهدف هو طرح القضية على مستوى دولي، مضيفا: "إحنا في مرحلة الغليان.. وهما لسه عايزينا ننخرط في المفاوضات".



وأضاف أن كلمة "الانخراط" أصبحت كلمة المرحلة، متابعا: "الاستعباط الإثيوبي مستمر بنجاح شديد"، لافتا إلى أن إثيوبيا تتجنب الرد عن احتمالية تأثر مصر من السد.



وتابع: "ملف سد النهضة مخلي الإثيوبيين إيد واحدة.. ده ممكن يكون بيتمنى أنه يضرب بسبب الوحدة اللي هما فيها، عنده شماعة اسمها السد"، متسائلا: "ما دور المصريين مع وطنهم".



واستطرد الإعلامي عمرو أديب، "إثيوبيا لا صوت يعلو فيها إلا قضية السد، لكن في مصر لسه في أصوات بتعلو فوق السد".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإثيوبيين يروجون انهم انتصروا في جلسة مجلس الأمن، لأنهم يرون أن المجلس سيوصي بالعودة للاتحاد الأفريقي.