Advertisements
واتس آب يخطط لإتاحة ميزة إرسال الصور والفيديو بجودة عالية
السبت 10/يوليو/2021 - 10:50 م
Advertisements
تعمل شركة واتس آب على خيار يسمح بإرسال الوسائط المتعدد من صور ومقاطع فيديو بجودة عالية أو جودتها الأصلية دون ضغطتها وتقليل جودتها، حيث أضافت الشركة إعدادات داخل التطبيق في النسخة التجريبية على جوجل بلاي تسمح بتحديد جودة الصور ومقاطع الفيديو المراد ارسالها قبل عملية الإرسال، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستخدمين بإرسالها بجودة عالية.
كما تعمل هذه الإضافة في واتس آب عند وصولها إلى تسهيل عملية تبادل الصور ومقاطع الفيديو بين المستخدمين خاصة في المراسلات المهمة بدلًا من رفعها بجودة عالية على الخدمات السحابية أو باستخدام البريد الإلكتروني.
ويشار إلى إن تطبيق تيليجرام يتيح منذ سنوات إمكانية إرسال مقاطع الفيديو أو الصور بجودتها الأصلي أو من خلال ضغطها بعدة أحجام وتقليل جودتها وفقًا لرغبة المستخدم.
Advertisements