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"الردع بالتجريس".. الباز يدعو وزير التعليم تطالب بإعلان أسماء الطلبة الغشاشين (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد الباز، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر على خير، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش المرصودة 8 فقط، وهو عدد لا يذكر.

وأضاف، "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" اليوم السبت، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أعلن الحروف الأولى من أسماء الطلبة الغشاشين مع رقم جلوس كل طالب منهم، متابعا: "أنا شايف من بكرة الوزير لازم يذكر اسم الطالب الغشاش بالكامل، عشان يكونوا عبرة.. فكرة الردع بالتجريس".

وفي ذات السياق أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن طبيعة امتحان الثانوية العامة وتصميمه كان من خلال اسئلة ونماذج مختلفة وترتيب الأسئلة مختلف، لذلك تسريب نموذج واحد لن يفيد النماذج الأخرى في الامتحان، قائلا: "كل اللي غشوا النهاردة ضاعوا ومستفدوش.. وهيسقطوا".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الطلاب الغش هو الحل الوحيد بالنسبة لهم، لذلك اعتمدوا على إجابات مسربة وخاطئة وأضاعوا وقت الامتحان، منوهًا إلى أن أي شخص من الطلاب يستقبل الإرسال هو معروف ويتم تحديد اسماء الناس التي استقبلت الاجابات.

وأشار طارق شوقى، إلى أن اليوم الأول في امتحان الثانوية العام الماضي كان به 10 أضعاف حالات الغش التي تم ضبطها اليوم، منوهًا إلى أن هناك أدعاءات كثيرة عن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة وهو كذب ولم يحدث.

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