عبد المنعم سعيد يكشف فوائد جلسة مجلس الأمن بالنسبة لمصر



قال الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم سعيد، إن جلسة مجلس الأمن التي عقدت، الخميس، حققت نجاحًا كبيرًا خاصة أن الأزمات من هذا النوع التي مرت على التاريخ تعتمد على مفهوم "الصبر الاستراتيجي"، ولايمكن حساب نتائجها سريعًا بل بالقدرة والنقاط المحققة والقدرة على إستخدام أدوات متعددة في إطار كل جولة.



وأضاف "سعيد"، خلال تصريحاته لـ الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة كانت بماثبة جلسة تعليمية من قبل مصر، ورصد لمواقف الدول وإعلام مؤسسة هامة مثل مجلس الأمن.



وأشار إلى أن مصر حققت عدة مكاسب من جلسة مجلس الأمن، "قائلًا: "أعتقد أننا حققنا منها كذا مكسب ومش عارف ليه الناس مش شايفاه خاصة أن إثيوبيا لم تكن ترغب في انعقاد جلسة مجلسة الأمن وعقدت بفضل جهود الدبلوماسية المصرية حيث كانت أديس أبابا تحشد الآراء أن مجلس الأمن غير معني بنظر مثل هذه القضية".



وتابعت: "مصر نجحت مرتين في عقد جلسة في المجلس بخصوص سد النهضة على مدار عامين وإثيوبيا لم تكن ترغب في ذلك"، مستكملًا: "بداية من عقد الجلسة كان نجاحًا، وثاني الأمور أن جميع من تحدث تحدث أن نهر النيل نهر دولي، والأمر الثالث أن هناك نماذج كثيرة للأنهار الدولية حول العالم القائمة على التعاون والمشاركة وهذا قيل من قبل مندوب المكسيك والنيجر وأكثر من مندوب".



وكشف عن أن مندوب روسيا كان يقصد التلميح لإثيوبيا في التصريحات الخاصة باستخدام القوة، مستكملًا: "لازم نقول للمصريين إذا كان حد لازم يقلق فلازم تكون إثيوبيا وليس نحن فالمرهق والمتففك هي إثيوبيا، وانتظروا النتائج الإيجابية لمصر في مفاوضات سد النهضة في نهاية المباراة"، لافتًا إلى أن تحول السودان بعد ثورته إلى جانب الموقف المصري مثل انتصارًا استراتيجيًا كبيرًا.