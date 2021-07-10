لكزس تخطط لإنتاج سيارات كهربائية مستقبلية مميزة (التفاصيل)

تعمل شركة لكزس على تطوير أداء سيارتها الكهربائية، حيث تخطط الشركة للكشف عن العديد من السيارات الكهربائية وقد تحدثت عما سيميز الشركة في هذا المجال.





كما أوح Pascal Ruch، نائب رئيس سلسلة القيمة لكزس أوروبا، أن الشركة تواصل التأكيل على توقيع قيادة سيارتها، لأن الكهرباء ومتعة القيادة ليستا متناقضين.





وقال، إن الأمر عكس ذلك في الواقع: يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب".



