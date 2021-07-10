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لكزس تخطط لإنتاج سيارات كهربائية مستقبلية مميزة (التفاصيل)

السبت 10/يوليو/2021 - 10:55 م
شعار لكزس - صورة أرشيفية
شعار لكزس - صورة أرشيفية
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تعمل شركة لكزس على تطوير أداء سيارتها الكهربائية، حيث تخطط الشركة للكشف عن العديد من السيارات الكهربائية وقد تحدثت عما سيميز الشركة في هذا المجال.

كما أوح Pascal Ruch، نائب رئيس سلسلة القيمة لكزس أوروبا، أن الشركة تواصل التأكيل على توقيع قيادة سيارتها، لأن الكهرباء ومتعة القيادة ليستا متناقضين.

وقال، إن الأمر عكس ذلك في الواقع: يمكن أن يسيروا جنبًا إلى جنب".

كما تأتي لكزس LF-Z Electrified الاختبارية بمحركات تنتج 544 حصان و400 نيوتن-متر وتسارع 0-100 كم/س في 3 ثوان ومدى 600 كيلومتر مع نظام Direct4 الجديد للدفع الرباعي مع وظائف توجيه عزم الدوران المتقدمة.

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