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عاجل.. الرجاء المغربي يفوز على شبيبة القبائل 2-1 ويتوج بلقب الكونفدرالية

السبت 10/يوليو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق الرجاء المغربي في التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة.


الرجاء كانت له الأسبقية حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه الأول سفيان رحيمي بطريقة رائعة.


قبل أن يضيف بن مالانجو الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 14 ليزيد متاعب الفريق الجزائري.


وقلص فريق شبيبة القبائل النتيجة في مطلع الشوط الثاني عن طريق لاعبه زاكي.


وشهدت المباراة طرد نجم الرجاء المغربي عمر العرجون في الدقيقة 65 من المباراة.

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