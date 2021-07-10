Advertisements

تفسير الشعراوي لقوله تعالى: {أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون} الآية 51 من سورة يونس

السبت 10/يوليو/2021 - 10:59 م
الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
Advertisements
تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 51 من سورة يونس

{أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ(51)}

أي: إذا ما وقع العذاب فهل ستؤمنون؟

إن إعلان إيمانكم في هذا الوقت لن يفيدكم، وسيكون عذابكم بلا مقابل.

إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أي وضع؛ لأن الإيمان لحظة وقوع العذاب لا يفيد.

ومثال ذلك: فرعون حين جاءه الغرق {قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ الذي آمَنَتْ بِهِ بنوا إِسْرَائِيلَ} [يونس: 90].

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: {ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ}.

تفسير سورة التوبة للشيخ محمد متولي الشعراوي

تفسير الشعراوي للآية 51 من سورة يونس

أخبار تهمك

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ أقل من ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

09:59 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

10:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي