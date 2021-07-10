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الزمالك يتحرك لتجديد عقد أشرف بن شرقي

السبت 10/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتوصل لاتفاق مع النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بشأن تمديد عقده في الفترة المقبلة.

 

تطور مستقبل أشرف بن شرقي مع الزمالك

 

و ينتهي عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في نهاية الموسم الكروي المقبل حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

 

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك  أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب كانوا قد أبلغوا أشرف بن شرقي بعقد جلسة معه عقب نهاية مواجهة غزل المحلة التي تقرر تأجيلها لحسم ملف تمديد عقده.

 

وتابع المصدر أن النجم الدولي المغربي طلب من مسؤولي اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك تأجيل جلسة المفاوضات لحين عودته للقاهرة بعد قضاء إجازة لمدة عشرة أيام بالمغرب.

 

وأتم المصدر موضحا أن النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حصل على موافقة من قبل مسؤولي القلعة البيضاء للسفر لقضاء إجازة خلال فترة التوقف الجارية.

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