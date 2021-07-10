جنوب إفريقيا تسجل 21 ألفا و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب إفريقيا، 21 ألفا و610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليونين و179 ألفا و297 إصابة.





وأفاد موقع (إس إيه بي سي) الجنوب إفريقي، اليوم السبت، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 64 ألفا و138 حالة بعد تسجيل 265 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وتوفى جيف ماكوبو، عمدة جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، أمس، بعدما أصيب بفيروس كورونا.





وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكوبو تولى المنصب في ديسمبر 2019 بعدما انتزع الحزب الحاكم سيطرة المدينة من ائتلاف معارض.





وقالت مدينة جوهانسبرج في بيان إن العمدة كان قد نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بكوفيد-19، وتوفي متأثرا بالمرض اليوم الجمعة، وجرى تسمية يونيس مجينسا قائمة بأعمال العمدة.





وتشهد جنوب أفريقيا حاليا موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما تشهد جوهانسبرج وإقليم جاوتينج المحيط، العدد الأكبر من الإصابات الجديدة.





والجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.





وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.





وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.



