مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

يواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة على ملعب الجيش بالسويس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري مساء غد الأحد.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن ، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.



