محافظ قنا: برنامج التنمية المحلية مستمر في الصعيد حتي 2023

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليقًا على اختيار برنامج تنمية صعيد مصر من قبل الأمم المتحدة كأفضل برنامج للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر: "نفخر بذلك، وكان هذا البرنامج بدأ بناء علي مبادرة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم البدء من قنا وسوهاج لكون ترتيبهما 25 و26 بالنسبة للتنمية المحلية، لافتًا إلى أن البرنامج تحت إشراف وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة.





وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية"، أن برنامج التنمية المحلية مستمر في الصعيد حتى 2023، حيث نفذ 1400 مشروع في فترة زمنية أقل من سنتين واستفاد من هذا البرنامج 2.5 مليون مواطن في قنا.



