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بهذه الطريقة.. دنيا عبد العزيز تروج لمسلسل "الحرير المخملي"

السبت 10/يوليو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة لها من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز، باستايل مميز يجسد شخصيتها في المسلسل وعلقت "الحرير المخملي قريبا"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وتنتظر دنيا عبد العزيز عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


يذكر أن "الحرير المخملي"، يتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

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