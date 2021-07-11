عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الثانوية العامة من الناحية اللوجيستية والإدارية والاجراءية سار بشكل جيد، لافتا إلى أنهم منذ مارس 2019 أجروا 50 مليون امتحان إلكتروني.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا العدد من الامتحانات كان يجب أن يكون كافيًا حتى يدرك الطلاب تغيير آلية التقييم، منوها بأن هناك آراء متباينة بشأن تقييم الامتحان وهو أمر طبيعي.



