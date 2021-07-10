زيادة 25% في مبيعات السيارات بالصين خلال 6 شهور

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بواقع 25.6 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من 12.89 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام 2021، حسبما أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات يوم الجمعة.

وأوضحت البيانات أن مبيعات مركبات الركاب زادت بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من 10 ملايين وحدة خلال فترة يناير- يونيو.

وفي شهر يونيو وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات حوالي 2.02 مليون وحدة، بانخفاض 12.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة مع العام الماضي إلى 1.94 مليون وحدة.

وذكرت الجمعية أن إنتاج ومبيعات مركبات الركاب أظهرا "انخفاضا ملحوظا" الشهر الماضي، وذلك نظرا لتأثرهما بعدم كفاية المعروض من الرقائق.





وعلى عكس الاتجاه النزولي، سجلت صادرات السيارات الصينية في يونيو نموا ملحوظا.





وفي الشهر الماضي، سجلت صادرات المركبات الصينية مستوى قياسيا بلغ 158 ألف مركبة، بارتفاع بنسبة 5 بالمئة على أساس شهري و1.5 ضعف على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

وخلال النصف الأول من العام، صدرت الصين 828 ألف مركبة، بزيادة بواقع 1.1 ضعف مقارنة مع العام الماضي.

وعزت الجمعية هذا النمو إلى عدة عوامل بينها تعافي السوق الدولية للسيارات وتنافسية العلامات التجارية للسيارات الصينية.

وباستشرافها المستقبل، أوضحت الجمعية أن التعافي الاقتصادي المستقر في الصين سيدعم استهلاك السيارات.

ورغم ذلك، أبدت الجمعية تفاؤلها الحذر إزاء مستقبل صناعة السيارات، مشيرة إلى أوجه عدم اليقين حيال وضع جائحة كوفيد-19، والنقص في المعروض العالمي من الرقائق وارتفاع أسعار المواد الخام.

وتوقعت الجمعية أن تصل مبيعات البلاد من السيارات إلى 27 مليون وحدة هذا العام، بزيادة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، وأن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى 2.4 مليون وحدة، بزيادة 76 بالمئة على أساس سنوي.