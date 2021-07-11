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وزيرة الهجرة تكشف عن مستجدات قضية المصريين العالقين في الإمارات

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:53 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
داليا الحسين
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كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن آخر مستجدات قضية المصريين العالقين في الإمارات.

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السعودية اشترطت عودة العمالة مرة أخرى إلى المملكة من خلال بعض دول الترانزيت ومنها الإمارات العربية المتحدة، وبعد أسبوعين من فترة الحجر الصحي التي قضتها العمالة المصرية في الإمارات قامت السعودية بإغلاق المجال الجوي من الإمارات ليقطع الطريق أمام العمالة المصرية للعودة إلى السعودية".

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "تلقينا الكثير من المناشدات من المصريين العالقين في الإمارات، ووزارة الهجرة اتفقت مع وزارة السياحة بتحويل عودة المصريين العالقين في الإمارات للقاهرة بدلا من السعودية وتعاونت 38 شركة سياحة في هذا الأمر وبدأت العودة تدريجيا بداية من 8 يوليو"، مشيرة إلى أن بعض العالقين سافروا من الإمارات إلى سلطنة عمان والأردن لقضاء فترة الحجر لمدة 14 يومًا ثم يغادرون إلى المملكة العربية السعودية".

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الكلمات المفتاحية

المصريين العالقين السعودية الإمارات

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