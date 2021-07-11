وزيرة الهجرة تكشف عن مستجدات قضية المصريين العالقين في الإمارات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن آخر مستجدات قضية المصريين العالقين في الإمارات.





وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السعودية اشترطت عودة العمالة مرة أخرى إلى المملكة من خلال بعض دول الترانزيت ومنها الإمارات العربية المتحدة، وبعد أسبوعين من فترة الحجر الصحي التي قضتها العمالة المصرية في الإمارات قامت السعودية بإغلاق المجال الجوي من الإمارات ليقطع الطريق أمام العمالة المصرية للعودة إلى السعودية".



