بوروسيا دورتموند يعلق على مستقبل هالاند

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند تحدث لوسائل الإعلام عن استمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن هالاند خاض مع بروسيا دورتموند حتى الآن 59 مباراة في جميع البطولات وسجل 57 هدفاً وصنع 15 هدف آخرين.

وقال زورك في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية:"لم يتغير شيء بشأن مستقبل هالاند، نحن ما زلنا نخطط مع إيرلينج للموسم الجديد".