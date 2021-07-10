Advertisements

بوروسيا دورتموند يعلق على مستقبل هالاند

السبت 10/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند تحدث لوسائل الإعلام عن استمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن هالاند خاض مع بروسيا دورتموند حتى الآن 59 مباراة في جميع البطولات وسجل 57 هدفاً وصنع 15 هدف آخرين.

وقال زورك في تصريحات نقلتها الصحيفة الألمانية:"لم يتغير شيء بشأن مستقبل هالاند، نحن ما زلنا نخطط مع إيرلينج للموسم الجديد".

أخبار تهمك

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ أقل من ساعة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ ساعتين

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ أقل من ساعتين

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

10:09 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

09:59 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي