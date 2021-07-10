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أسباب وأعراض طرق علاج الحموضة لدى الأطفال.. اعرفهيا

السبت 10/يوليو/2021 - 11:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يجب على كل الأم متابعة صحة طفلها بشكل مستمر، والانتباه للأطعمة التي يتناولها، لذلك يقدم موقع "لافام" أسباب وطرق علاج الحموضة لدى الأطفال.

أسباب الحموضة لدى الأطفال

- التهاب وقرحة في المعدة.

- وجود ضعف في العضلة السفلية للمريء.

- إفراز بعض العناصر الناتجة عن مشكلة في البنكرياس، أو نتيجة وجود فتق في الحجاب الحاجز.

- تناول الطفل كميات كبيرة من الحوامض.

- تناول الطفل كميات كبيرة من الطعام المبهر والحار والصلصة.

- الإفراط في تناول الشوكولاته والشيبسات.

- بعض مشاكل الجهاز الهضمي قد تتسبب في الشعور بالحرقة والحموضة ومنها البكتيريا الحلزونية.

- تناول بعض الأدوية التي من أعراضها الجانبية الحموضة.

أعراض الحموضة لدى الأطفال

- شعوره بالغثيان بشكل دائم، والشعور بوجود طعم مر في الفم.

- وجود وجع في الصدر وألم بالبطن.

- صعوبة في التنفس.

- التقيؤ باستمرار مع وجود بعض نقاط الدم مع البراز والسعال الشديد.

علاج الحموضة لدى الأطفال

- العلاج يعتمد في البداية على تحديد سن الطفل والسبب سواء كان التهاباً في المعدة أو بكتيريا حلزونية، فضلا عن تناول جرعات من الأدوية المضادة للحموضة مع أدوية تحسن حركة الأمعاء.

- الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والابتعاد تماما عن الأطعمة التي تحتوي البهارات والصلصات خاصة الشطة والتقليل قدر الإمكان من الزيوت والمقالي والشوكولاتة، وكذلك القهوة المضافة إلى الصودا، النعناع.

- يجب أن يتناول طفلك وجبات صغيرة متكررة خلال اليوم بدلاً من وجبات كبيرة الحجم.

- لا تدعِ طفلك ينام بعد الأكل بأقل من ساعتين مع الحرص على أخذ وضعية النوم الصحيحة للطفل، فيجب على الأم جعل رأس الطفل مرتفع بنحو (30) درجة باستعمال بعض الوسائد الطرية الخاصة للأطفال ووضعها في القسم العلوي من جسم الطفل، فهذه الطريقة تحمي الطفل من ارتجاع المعدة.

-"الشمر" من الأعشاب المفيدة جداً لعلاج حموضة المعدة عند الأطفال، ويجب أن تخلط ملعقتين من الشمر مع كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم إعطاء الطفل منه.

- شرب الحليب البارد الخالي من السكر مفيد جداً للتخلص من حرقة المعدة بشكل فوري.

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