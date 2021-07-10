مفاجاة صادمة بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

يدرس مسئولو النادي الأهلي، الاكتفاء بصفقة كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار حاليًا إلى إنبي، ليكون الصفقة المحلية الوحيدة للمارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد الانتهاء من حسم الصفقة والاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصل عليه نادي النجوم.

ومن المنتظر أن يعود للأهلي الثلاثي المعار عمار حمدي الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر لاعب سموحة وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، بخلاف صفقة كريم فؤاد.

ويخطط مسئولو الأهلي للاكتفاء بالرباعي كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد ياسر ريان ليكونوا بقائمة اللاعبين المحليين في الموسم الجديد، مع بحث إمكانية ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز إذا ما أتيحت الفرصة للتعاقد مع جناح الفريق السماوي.

كما تبحث لجنة التخطيط لضم صفقة أجنبية جديدة على حساب أحد اللاعبين المقيدين في الموسم الحالي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.