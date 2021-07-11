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وكيل "دينية البرلمان": قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيحل 99.5% من المشاكل

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:55 ص
منصف سليمان
منصف سليمان
داليا الحسين
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قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه لا توجد نسخة واحدة حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط خارج وزارة العدل، كما أن ما يتم تداوله من أوراق اجتهادات شخصية وليست الحقيقة.

وأشار "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن البابا شنودة الثالث هو من فكر في هذا القانون منذ عام 1977، مشددًا على أن القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط سيحل 99.5% من المشاكل المعلقة منذ 50 عامًا.

وأضاف المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، أنه لا يوجد قانون من الممكن أن يحل جميع المشاكل الذي يتعرض لها المواطنين بشكل كامل، وخاصة مشاكل الأحوال الشخصية.

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