برلمانية بطلة في الريشة الطائرة: "تأهلت لطوكيو وده إنجاز كبير"

قالت الدكتورة هادية حسني، لاعبة الريشة الطائرة وعضو مجلس النواب، إن لعبة الريش هي اللعبة رقم واحد على مستوى العالم، حيث إن هناك نسبًا كبيرة من أعداد اللاعبين لهذه اللعبة في الصين وشرق أسيا، ولكنها ليست مشهورة في إفريقيا، منوهة إلى أنها تأهلت لأكثر من مرة لأولمبياد إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة، متابعة: "اتأهلت لطوكيو وأنا برلمانية وده إنجاز أكبر".





وأضافت "حسني"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها اكتشفت لعبة الريشة بالصدفة، إذ أنها كانت تمارس لعبة الجمباز والفروسية والإسكواش، وتعرضت للإصابة ما جعلها تتخلى عن جميع اللعبات، ومدرسها أقنعها بلعب الريشة وحصدت المركز الثالث في مسابقة الجمهورية.



