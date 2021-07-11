Advertisements

برلمانية بطلة في الريشة الطائرة: "تأهلت لطوكيو وده إنجاز كبير"

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:58 ص
هادية حسني
هادية حسني
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة هادية حسني، لاعبة الريشة الطائرة وعضو مجلس النواب، إن لعبة الريش هي اللعبة رقم واحد على مستوى العالم، حيث إن هناك نسبًا كبيرة من أعداد اللاعبين لهذه اللعبة في الصين وشرق أسيا، ولكنها ليست مشهورة في إفريقيا، منوهة إلى أنها تأهلت لأكثر من مرة لأولمبياد إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة، متابعة: "اتأهلت لطوكيو وأنا برلمانية وده إنجاز أكبر".

وأضافت "حسني"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها اكتشفت لعبة الريشة بالصدفة، إذ أنها كانت تمارس لعبة الجمباز والفروسية والإسكواش، وتعرضت للإصابة ما جعلها تتخلى عن جميع اللعبات، ومدرسها أقنعها بلعب الريشة وحصدت المركز الثالث في مسابقة الجمهورية.

وأشارت إلى أنها كانت أول لاعبة عربية تحصد بطولة إفريقيا في 2010، وأعلنت عن مشاركتها في أولمبياد طوكيو ستكون الأخيرة، إذ أنها كانت تحاول الاعتزال عن اللعبة لكنها استمرت، منوهة إلى أنها قررت أن تكون طوكيو هى أخر محطة لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر في أولمبياد طوكيو طوكيو الفروسيه البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

آية مدني: رئيس الخماسي الحديث طلب مني الاعتزال والعمل كمدرب

صبحي يلتقى أبطال مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

اللاعبة هادية حسني: "هفضل أنشر علم مصر على قد ما أقدر"

لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة: "رفع العلم بقى حاجة أساسية في حياتي"

عقب إنجاز الشراع.. ارتفاع عدد المتأهلين لطوكيو 2020 إلى 30 لاعب

شريف إكرامي: مبروك لمصر انجاز يُحسب للاعبين والجهاز الفني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي