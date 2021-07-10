مصطفى خاطر ينشر صور جديدة من كواليس فيلم "تماسيح النيل"

شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره ومحبيه صورًا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر مصطفى خاطر في الصور برفقة كلا من الفنانين “خالد الصاوي وسوزان نجم الدين وويزو وحمدي الميرغني وهنادي مهنا ومحمد ثروت” والمخرج سامح عبدالعزيز وعلق عليها: "تماسيح النيل".









يذكر أن فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.