صابر الرباعي يطرح أغنية "السهرة صباحي" مع سعد لمجرد









وتم تصويرها الأغنية كفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.



يذكر أن أغنية السهرة صباحي لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: Red One & pat devine، الألحان الإنجليزية : Red One، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.

طرح صابر الرباعى أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد، بعنوان "السهرة صباحى"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"