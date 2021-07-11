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صابر الرباعي يطرح أغنية "السهرة صباحي" مع سعد لمجرد
الأحد 11/يوليو/2021 - 12:14 ص
ولاء عبد الناصر
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طرح صابر الرباعى أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد، بعنوان "السهرة صباحى"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"
وتم تصويرها الأغنية كفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.
يذكر أن أغنية السهرة صباحي لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: Red One & pat devine، الألحان الإنجليزية : Red One، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.
يذكر أن أغنية السهرة صباحي لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: Red One & pat devine، الألحان الإنجليزية : Red One، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.
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