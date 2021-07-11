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شقيق السادات: دفن السيدة جيهان في النصب التذكاري كان وصيتها

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:04 ص
جيهان السادات
جيهان السادات
شيماء حسن
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قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، تعليقًا على مراسم الجنازة العسكرية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة جيهان السادات، إن السيسي كل يوم يضرب مثل جديد في كيف يكون رجل الدولة بعيد النظر حكيم الرؤية واسع المعرفة.

وأضاف "السادات" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن الرئيس السيسي قالها في مرات عديدة بأن الإسلام كرم المرأة وأن هناك فرصة تاريخية بتكريم المرأة لأنها هي نصف المجتمع وأساسه.

وتابع  شقيق الرئيس الراحل أنور السادات: "السيدة جيهان السادات كان وصيتها أن تدفن في النصب التذكاري بجوار زوجها، وكانت منذ البداية مرتبطة به باعتباره مناضل ووطني يسعى إلى تحرير بلده والرد على مهانة الاستعمار، لم تنظر إلى جاه أو منصب وكان فارس أحلامها".

واستطرد: "هو هذا البطل المناضل وعاشت حياتها كلها تيسر له كل أموره تفرح لفرحه فكانت خيرًا لأولادها وربتهم على قيم ومثل وكانت وطنية ومعروف دورها في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وعاشت حياتها كلها شريكة للرئيس الراحل وكان لها دور كبير في مشواره".

وأوضح: "ناضلت كثيرًا حتى تحصل المرأة على حقها وكانت إنسانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكانت نموذج للأم الوطنية المثالية التي ساعدت زوجها، وكانت عين الرئيس على أخواته وبناته وتنقل أي مطالب إلى الرئيس بل وتعمل على حلها بنفسها".

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