فرنسا تسجل أكثر من 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، 4 آلاف و696 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم السبت ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 111 ألفا و350 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و808 آلاف و383 إصابة.