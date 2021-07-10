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فرنسا تسجل أكثر من 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 10/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
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سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، 4 آلاف و696 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم السبت ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 111 ألفا و350 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و808 آلاف و383 إصابة.

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