شاهد.. وزير التعليم يفجر مفاجأة عن سؤال جمع كلمة "حليب"

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلا ضاحكا: "والله مش عارف.. مش إنت شفت الامتحان، قالوا في حليب وأخطبوط".





وقال "شوقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه يجب أن نسأل أنفسنا من يقف وراء إثارة القلق و"الشوشرة"، ويخترع أسئلة حتى يصدر صورة سلبية للرأي العام.





وكشف وزير التعليم، أنه تم رصد جهات خارجية تصور تزاحم الأهالي، وحالات غش جماعي خلال أول أيام امتحانات العام الماضي لتصديرها للرأي العام، قائلا: "عندما تم رصد المعلمة اكتشفنا أن في حد دافع ليها فلوس عشان تاخد صورة".





وأضاف الوزير: "اللي اخترع كلمة حليب حد دافع له فلوس عشان يعمل كده ويروج هذا الانطباع، والبلبلة بترعب الأهالي"، موجها رسالة إلى الأهالي، "والله الولاد هتنجح، والوزارة مسئولة عن ضبط النتيجة، وتحقيق أحلامهم، وكراسي الجامعات ستمتليء بأولادكم بترتيب اجتهادهم، لا تنظروا للمسطرة القديمة ولا تستمعوا لأساطير الدروس".



