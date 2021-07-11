بدون مكياج.. نور اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة اللبنانية نور، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وخطفت نور اللبنانية، الأنظار، بشكل جمالي طبيعي، حيث ظهرت بدون مكياج من داخل منزلها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية كان مسلسل "ضل راجل "والذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.