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وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى: التكبيرات 7 دقائق

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:31 ص
الدكتور محمد مختار جمعة
الدكتور محمد مختار جمعة
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن تفاصيل إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، موجهًا التهنئة للمصريين بهذه المناسبة.

وقال "جمعة"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 لن تختلف عن ضوابط صلاة عيدالفطر، حيث تُقام الصلاة في المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، ولن يُسمح بإقامة صلاة العيد في الساحات الكبرى.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن مدة التكبير قبل الصلاة ستكون 7 دقائق، وخطبة الصلاة 10 دقائق، مع التزام المصليين بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الخاص بهم.

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