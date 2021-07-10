موعد مباراة الأهلي ومصر للمقاصة والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره مصر للمقاصة مساء يوم غد الأحد على ملعب الجيش بالسويس، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.







ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



