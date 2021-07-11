Advertisements

"شوقي": من يحاول الغش يحصل على إجابات خاطئة (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:12 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، على بدء امتحانات الثانوية العامة: "نطمئن المجتهد سيأخذ حقه وأحلام أولياء أمورهم ستتحقق رغم المخاوف الموجودة"، مشيرًا إلى أن نقلة الامتحانات من الشكل القديم إلى الجديد غير مهضومة لأولياء الأمور -على حد تعبيره-.

وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن النتيجة ستكون مفاجأة سارة لأولياء الأمور، مؤكدا أن المنظومة الجديدة هدفها مصلحة الطلاب، والعدالة مطبقة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية الغش أصبحت نادرة جدًا في ظل نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة، متابعًا: "لا تسريب لامتحان اللغة العربية وتم القبض على الطلاب الذين حاولوا تسريب امتحان الثانوية العامة، حيث تم القبض على الطالب خلال ربع ساعة".

وأشار إلى أنه سيتم حرمان للطالب الذين حاولوا تسريب امتحان الثانوية العامة، منوهًا بأن "امتحان الثانوية العامة 60 سؤالًا بنماذج متنوعة ومن يحاول الغش يحصل على إجابات خاطئة"، معلقا: "هيسقطوا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي تسريب امتحان العربي امتحانات الثانوية

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم": حققنا مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في امتحانات الثانوية

"أمهات مصر": تباين بين طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاقتصاد

نموذج إجابة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2019 (صور)

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

عاجل.. أول تحرك برلماني بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وزير التعليم: "كل اللي غش النهاردة هيسقط.. ضاعوا ومستفدوش حاجة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي