"شوقي": من يحاول الغش يحصل على إجابات خاطئة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، على بدء امتحانات الثانوية العامة: "نطمئن المجتهد سيأخذ حقه وأحلام أولياء أمورهم ستتحقق رغم المخاوف الموجودة"، مشيرًا إلى أن نقلة الامتحانات من الشكل القديم إلى الجديد غير مهضومة لأولياء الأمور -على حد تعبيره-.





وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن النتيجة ستكون مفاجأة سارة لأولياء الأمور، مؤكدا أن المنظومة الجديدة هدفها مصلحة الطلاب، والعدالة مطبقة أكثر من أي وقت مضى.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية الغش أصبحت نادرة جدًا في ظل نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة، متابعًا: "لا تسريب لامتحان اللغة العربية وتم القبض على الطلاب الذين حاولوا تسريب امتحان الثانوية العامة، حيث تم القبض على الطالب خلال ربع ساعة".



