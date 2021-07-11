عمرو أديب: عدم مناقشة قضايا مياه في مجلس الأمن من قبل "كذب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا لم تكسب شيئا من توجهها لمجلس الأمن كما تدعي وتروج، بل أن عرض القضية في المجلس ساهمت في أن من لا يعرف أبعاد القضية فهمها جيدا.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الترويج أن مجلس الأمن لم يناقش قضايا مياه من قبل "كذب"، مضيفا: "الناس اللي في مجلس الأمن هما نفسهم عندهم مشاكل مياه.. وكذب أن مفيش حروب حصلت بسبب المياه".



