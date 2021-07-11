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أتلتيكو مدريد يرفض عرضا من ليفربول لضم نجمه

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:01 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
وكالات
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليفربول قدم عرضا لأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، في الساعات الأخيرة لضم لاعب خط الوسط ساؤول نيغويز مقابل 40 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد رفض عرض ليفربول، لأنه يبحث عن مقابل مالي أكبر للتخلي عن اللاعب الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن ساؤول البالغ من العمر 26 عاما، يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2026، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.

وزعمت تقارير إسبانية، اليوم السبت، أن ساؤول يرغب في ترك أتلتيكو مدريد هذا الصيف، لخوض تحد جديد، وقد أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالصفقة.

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ليفربول رياضة اتلتيكو مدريد

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