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وزير الخارجية: أبدينا مرونة كافية في التفاوض مع إثيوبيا
الأحد 11/يوليو/2021 - 01:53 ص
أمنية فوزي
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجود.
وأضاف "شكري"، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية "إكسترا نيوز"، السبت، أن مصر أبدت مرونة كافية خلال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق رغم التعنت الإثيوبي.
وأشار إلى أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي، مشددًا على أن أجهزة الدولة بالكامل تولي القضية اهتمامًا بالغًا.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية، أكد أن قضية المياه قضية وجودية، ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن حقوق الشعب المصري، أو أن تتراجع إثيوبيا عن الطريق الذي تسير فيه.
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