وزير الخارجية: أبدينا مرونة كافية في التفاوض مع إثيوبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن قضية مياه النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجود.





وأضاف "شكري"، خلال تصريحات خاصة لـ فضائية "إكسترا نيوز"، السبت، أن مصر أبدت مرونة كافية خلال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق رغم التعنت الإثيوبي.





وأشار إلى أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي، مشددًا على أن أجهزة الدولة بالكامل تولي القضية اهتمامًا بالغًا.



