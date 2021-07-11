رئيس البرامج التعليمية: امتحان الثانوية العامة لا يعتمد على الكتاب المدرسي فقط

قال علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون، إن طلاب الثانوية العامة هذا العام هم أول دفعة للمنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص بالأسئلة النحوية لم يكن فيها خلاف عليها لأنها عبارة عن قواعد ثابتة.





وأضاف "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن بقية الأسئلة المتعلقة بالنصوص والمحسنات البديعية عايزة الطالب يكون عنده إدراك وأفق واسع لا يعتمد على الكتاب المدرسي ويقوم بتحليل أي مادة أمامه.



