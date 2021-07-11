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رئيس البرامج التعليمية: امتحان الثانوية العامة لا يعتمد على الكتاب المدرسي فقط

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتليفزيون، إن طلاب الثانوية العامة هذا العام هم أول دفعة للمنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص بالأسئلة النحوية لم يكن فيها خلاف عليها لأنها عبارة عن قواعد ثابتة.

وأضاف "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن بقية الأسئلة المتعلقة بالنصوص والمحسنات البديعية عايزة الطالب يكون عنده إدراك وأفق واسع لا يعتمد على الكتاب المدرسي ويقوم بتحليل أي مادة أمامه.

وأشار إلى أن القنوات التعليمية التابعة لوزارة التعليم تبث يوميًا أربع ساعات لطلبة الثانوية العامة بها نماذج أسئلة من الممكن أن تأتي في الامتحان، موضحًا أنه ليس شرطًا أن يأتي نصًا ولكن شبيه له، موجهًا رسالة إلى طلبة الثانوية العامة أن يوسعوا من مداركهم وألا يكون قاصر تعليمه على الكتاب المدرسي ولكن عليه أن يستقي علمه ومذاكرته من أكثر من مصدر خاصة مع وجود بنك المعرفة والمنصات التعليمية وأكثر من قناة تعليمية.

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