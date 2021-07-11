Advertisements

شاهد.. وزير التعليم تعليقا على "المدرس الطائر": "مقدرش ألومه"

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:15 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
داليا الحسين
Advertisements
تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن واقعة المدرس الذي ظهر في مركز للدروس الخصوصية ويهبط على الطلاب من مكان مرتفع.

وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، "مش هقدر ألومه لأن هناك جمهور يذهب له".

واستطرد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن هناك أشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ولكنهم احترفوا الدروس الخصوصية وتربحوا منها أموال طائلة، لأن أولياء الأمور يرسلوا أولادهم لهم.

واختتم أن الشخص صاحب الواقعة المشهورة لا يعتبر مصدر للمعلومات وأسلوبه لا تربوي ولا تعليمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجاة صادمة بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تصريح من هاني شاكر بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لأولياء الأمور عن الدروس الخصوصية: "هترموا فلوسكم في بلاعة"

"أمهات مصر": قانون تجريم الدروس الخصوصية لن يمنعها في ظل غياب دور المدرسة

"تجارة أم دراسة".. برلمانيون يطالبون بغلق مراكز الدروس الخصوصية وفرض غرامات

قبل تطبيق قانون تجريم الدروس الخصوصية.. "برلماني" يطالب بزيادة رواتب المعلمين

طلاب مدرسة دار السلام "الوهمية": "التعليم" أبلغتنا بعقد اختبارات قدرات لنا

إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

10:09 م

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

01:01 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي