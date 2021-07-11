شاهد.. وزير التعليم تعليقا على "المدرس الطائر": "مقدرش ألومه"

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن واقعة المدرس الذي ظهر في مركز للدروس الخصوصية ويهبط على الطلاب من مكان مرتفع.





وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، "مش هقدر ألومه لأن هناك جمهور يذهب له".





واستطرد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن هناك أشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتعليم ولكنهم احترفوا الدروس الخصوصية وتربحوا منها أموال طائلة، لأن أولياء الأمور يرسلوا أولادهم لهم.



