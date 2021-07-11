وزير التعليم: ضبطنا من حاول تسريب الامتحان في أقل من ربع ساعة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه التعامل مع مشاكل أو عمليات تسريب الامتحانات تجري خلال دقائق، حيث تم ضبط من سرب الامتحان خلال أقل من ربع ساعة.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عمليات الغش باتت نادرة جدًا في ظل المنظومة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة.





ولفت وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن من سرب الامتحان واجه عقوبة حرمان عامين من الامتحان كما تم تحويلهم للنيابة العامة، مؤكدًا أن النقل من المنظومة القديمة إلى الحديثة ليست مهضومة من قبل الكثيرين لا سيما أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون سارة للجميع.





واستطرد أن أجهزة الدولة السيادية موجودة داخل "جروبات الغش"، ولديها معلومات كاملة عن كل من سرب الامتحان، مشددًا على أن شائعات صعوبة الامتحانات ليست صحيحًة، مطالبًا الأهالي بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات التي تؤثر سلبًا عليهم من الناحية النفسية.



