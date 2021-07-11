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أحمد موسى عن أزمة السد الإثيوبي: "مفيش حاجة اسمها المياه مش جاية"
الأحد 11/يوليو/2021 - 06:00 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تنفق نحو تريليون جنيه في مشروعات وزارة الري فقط، مشيرًا إلى أن دورنا كمواطنين يجب أن نحافظ على المياه لأنها خاصة بنا.
وأضاف موسى أثناء حديثه في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الري تعمل جاهدة لإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية من خلال تبطين الترع.
وأشار الإعلامي إلى أن المخالفات كانت تمنع وصول المياه إلى الترع الذاهبة إلى الأراضي الزراعية، موضحًا أن البعض سيفسر تصريحي بالخطأ ولكني أقول: "مفيش حاجة اسمها المياه مش جاية ومفيش حاجة اسمها أن مصر هتعطش، ولا تسمعوا من يقول هذا، فالحقوق لن يتم التفريط فيها أبدا".
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