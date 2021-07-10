سلة الزمالك: مفاوضتنا مع أوجستي انتهت ومبروك على الأهلي





قال ياسر عبدالوهاب، المشرف العام على كرة السلة في نادي الزمالك، إن نادي الزمالك جمد مفاوضاته مع الإسباني أوجستي بعدما اعتذر المدرب الإسباني عن التجديد للزمالك.





وأكد ياسر عبدالوهاب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "أوجستي من حقه التعاقد مع أي نادي في الوقت الجاري بعدما انتهي عقده مع الأهلي ومبروك على الأهلي".





وعن توقيعه للنادي الأهلي، علق: "لو الأهلي تعاقد مع أوجستني فمن حقه ومبروك على الاهلي".





وعن مدب الزمالك القادم، أتم: "الزمالك يفاضل بين أكثر من مدرسة للتعاقد مع مدرب جديد خلفًا لأوجستي ويفاضل الزمالك بين المدراس اليونانية والقبرصية والإسبانية إلا أن الأخيرة هي الأقرب بسبب نجاح المدارس الإسبانية".



