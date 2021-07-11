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أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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حرص عدد كبير من السياسيين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بقاعة السلام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء حرص كل من: المستشار عدلي حسين، وفؤاد بدراوي، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومحمد أبوالعينين وكيل البرلمان.

وكانت السيدة الراحلة وافتها المنية، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)
أبرزهم جمال مبارك والخطيب.. سياسيون يتوافدون على عزاء جيهان السادات (صور)

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عزاء جيهان السادات جيهان السادات جمال مبارك الخطيب

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