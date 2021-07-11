Advertisements

وزيرة الهجرة: بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:24 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
داليا الحسين
Advertisements
وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لحكومة دبي على التعاون المثالي لحل أزمة العالقين المصريين بالإمارات.

وأضافت "مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء حديثه في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل أن المملكة ستفتح من جديد.

وعن غلق السعودية للمجال الجوي، قالت وزيرة الهجرة، إن مصر تحترم سياسات هذه الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، والوزارة تواصلت على الفور مع العمالة المصرية العالقة في الإمارات لحل أزمتهم.

وأوضحت أن وزارتي الهجرة والسياحة تعاونا لحل هذه الأزمة، كما أن هناك 38 شركة سياحية تعاونت لعودة العالقين في الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة العالقين العالقين الإمارات اجراءات إحترازية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجاة صادمة بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. الأرجنتين تتقدم على البرازيل بأقدام دي ماريا

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من هاني شاكر بعد خروجه من المستشفى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

رحلات استثنائية وتواصل مستمر.. ننشر تحركات الحكومة بشأن المصريين العالقين في الخارج

مصر لا تنسى أبناءها.. تخصيص رحلات جوية استثنائية لعودة العالقين

وزيرة الهجرة: على مدار الساعة نتواصل مع المصريين بالخارج (فيديو)

وزيرة الهجرة: إجراءات تجاه الشركات السياحية حال التنصل من العالقين (فيديو)

وزيرة الهجرة تستعرض تقرير انتهاء أزمة العالقين المصريين بالإمارات حتى عودتهم للكويت

استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات في طريقهم للسعودية في حالة رغبتهم العودة لمصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

10:09 م

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

01:01 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي