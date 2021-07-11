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وزيرة الهجرة: بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة (فيديو)
الأحد 11/يوليو/2021 - 02:24 ص
داليا الحسين
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وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لحكومة دبي على التعاون المثالي لحل أزمة العالقين المصريين بالإمارات.
وأضافت "مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء حديثه في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض العالقين في الإمارات رفضوا العودة على أمل أن المملكة ستفتح من جديد.
وعن غلق السعودية للمجال الجوي، قالت وزيرة الهجرة، إن مصر تحترم سياسات هذه الدول فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، والوزارة تواصلت على الفور مع العمالة المصرية العالقة في الإمارات لحل أزمتهم.
وأوضحت أن وزارتي الهجرة والسياحة تعاونا لحل هذه الأزمة، كما أن هناك 38 شركة سياحية تعاونت لعودة العالقين في الإمارات.
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