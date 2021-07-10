عبد الوهاب: أوجستي حقق إنجازات مع الزمالك وانتقاله إلى ناد لم يحقق أي بطولات وارد





قال ياسر عبدالوهاب، المشرف العام على كرة السلة في نادي الزمالك، إنه بالرغم من تغير اللجان التي تدير الزمالك إلا أنه تم صرف كافة المستحقات.





وأكد ياسر عبدالوهاب في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "أوجستي حقق البطولات مع الزمالك لكنه من الممكن أن ينتقل إلى ناد لم يحقق أي بطولات".





وعن توقيعه للنادي الأهلي، علق: "أوجستي لم يوقع مع أي ناد حتى الآن ولكن من حق الأهلي التفكير في المدرب".



