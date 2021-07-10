دراسة: فعالية لقاح سينوفاك تزيد على 90% في منع الحالات المرضية الشديدة

أظهرت دراسة نشرت حديثا في مجلة (نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية أن لقاح (كورونافاك) (المعروف باسم سينوفاك) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، منع بفعالية تفشي المرض في تشيلي، حيث وصلت فعالية اللقاح المعدل في منع الحالات المرضية الشديدة إلى 90.3 في المائة.





وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) أن حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق استمرت من 2 فبراير وحتى 1 مايو، وشملت نحو 10.2 مليون شخص من فئة عمرية تبلغ أعمارها 16 عاما فأكثر، وفقا للدراسة التي نشرت بعنوان (فعالية لقاح مُعطل ضد فيروس سارس- كوف -2 في تشيلي).





كما أظهرت نتائج الدراسة أن فعالية اللقاح المعدل بين أولئك الذين تم تحصينهم بالكامل، بلغت 65.9 في المائة في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 ، وبلغت 87.5 في المائة في الوقاية من دخول المستشفيات، و86.3 بالمائة في الوقاية من حالات الوفاة المتعلقة بالمرض.





ولقاح كورونافاك، والمعروف أيضا باسم لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد-19، لقاح معطل طورته شركة سينوفاك بيوتيك الصينية لصناعة الأدوية.