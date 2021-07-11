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بإطلالة مثيرة.. روبي تشعل إنستجرام بالأسود

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روبي، بإطلالة أنثوية مرتدية فستان ستان قصير باللون الأسود بصيحة الكتف والكتف، وحازت الإطلالة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل شقة 6، طرحت البوستر الرسمى للعمل تمهيداً لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة.

مسلسل " شقة 6 " ينتمى إلى نوعية الرعب التشويق لكن بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دور جديد عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

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