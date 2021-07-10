رسميا: مصطفي عبده مديرًا فنيًا لكفر الشيخ

نجح مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة أشرف ابوحليمة في تجديد التعاقد مع مصطفي عبده كمديرآ فنيا للفريق الأول لكرة القدم.



وكان مصطفي عبده قد تولي تدريب كفر الشيخ في المباريات الاخيره في الموسم الماضي وكان الفريق يعاني من شبح الهبوط إلي القسم الثالث ولكنه نجح في الإبقاء على الفريق بعدم قدم أداء ونتائج مميزة مع الفريق الكفراوي.



وكانت جلسة قد عقدت مساء اليوم بين مجلس إدارة كفر الشيخ ومصطفي عبده وإنتهت منذ قليل بنجاح مجلس إدارة كفر الشيخ في إقناع المدير الفني بالتواجد معهم خلال الموسم القادم .



وفي تصريحات خاصة للفجر أكد مصطفي عبدة توليه قيادة الفريق الكفراوي خلال الموسم القادم وتمني مساندة الإدارة والجماهير للفريق وان الجهاز الفني سيستمر معه ويضاف عليهم مخطط أحمال .