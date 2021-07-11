عاجل.. وزير التعليم يكشف عن حقيقة تسريب امتحان الثانوية العام

- الوزير اتهم جهات محترفة بالترويج لهذه الشائعات





نفى الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، ما تم تردد عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وأنه تضمن مجموعة من الأسئلة نشرت على "السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أنها أسئلة مفبركة وغير صحيحة وتأليف.





وقال "شوقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك من قام بتأليف أسئلة وروج لها على أنها صعبة ولكنها لم تأتِ في امتحان اليوم، وهذا هدفه إثارة البلبلة، مشيرًا إلى أن البعض نشر امتحان قديم على أنه امتحان اليوم ليظهر وكأنه هناك تسريب في امتحانات الثانوية".



