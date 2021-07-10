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لاعب الشرقية في صفوف الرجاء المطروحي رسميا

السبت 10/يوليو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسه سعد صندوق في التعاقد مع حمدي مسلم لاعب وسط الشرقية، وسيراميكا السابق لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور سعد صندوق رئيس النادي، ووكيل اللاعب.

وأعلن الرجاء منذ يومين التعاقد مع أحمد مانجا لاعب منية سمنود

يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

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