Advertisements

لاعب الشرقية ينضم إلى الرجاء المطروحي

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في التعاقد مع حمدي مسلم لاعب وسط الشرقية، وسيراميكا السابق لمدة ثلاث مواسم لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور سعد صندوق رئيس النادي، ووكيل اللاعب.

وأعلن الرجاء منذ يومين التعاقد مع أحمد مانجا لاعب منية سمنود

يذكر أن الرجاء أنهي الموسم المنقضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطه، ويسعي الموسم القادم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

أخبار تهمك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي