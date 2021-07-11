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"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتح متحف قصر المنيل معرضًا أثريًا بعنوان "مصر قلب أفريقيا" والذي يأتي في إطار الدور الثقافي الذي تلعبه المتاحف في عرض كل ما يخص الحضارة الانسانية، وإبرازًا لدور مصر الهام في أفريقيا منذ القدم.

وقال الدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل إن المتحف نظم معرضًا لبعض مقتنيات "الأسرة العلوية" الخاصة بالصيد، وهي من مقتنيات الملك فاروق والأمير يوسف كمال والأمير محمد علي توفيق وتم جلبها من مصر وأفريقيا.

وأشار بدوي إلى أن المعرض يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي والتي تحل في التاسع من يوليو كل عام، والذي يتألف من 55 دولة أفريقية.

وتأسس الاتحاد في 9 يوليو 2002م، خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويتخذ قراراته في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى "بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي".
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)
"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)

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