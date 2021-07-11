"مصر قلب ️أفريقيا".. معرض أثري يؤكد روابط القاهرة بالقارة السمراء (صور)

افتتح متحف قصر المنيل معرضًا أثريًا بعنوان "مصر قلب أفريقيا" والذي يأتي في إطار الدور الثقافي الذي تلعبه المتاحف في عرض كل ما يخص الحضارة الانسانية، وإبرازًا لدور مصر الهام في أفريقيا منذ القدم.





وقال الدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل إن المتحف نظم معرضًا لبعض مقتنيات "الأسرة العلوية" الخاصة بالصيد، وهي من مقتنيات الملك فاروق والأمير يوسف كمال والأمير محمد علي توفيق وتم جلبها من مصر وأفريقيا.





وأشار بدوي إلى أن المعرض يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي والتي تحل في التاسع من يوليو كل عام، والذي يتألف من 55 دولة أفريقية.



